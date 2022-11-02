«Звезда» обыграла «Родину» в Кубке России

Сегодня, 16:00
«Звезда» на выезде обыграла «Родину» в матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:4.
Голами в составе петербургской команды отметились Матвей Першин, оформивший дубль, Дмитрий Суконкин и Павел Кудряшов.
За московскую команду забили Игорь Андреев, Альберт Габараев и Астемир Гордюшенко (пенальти).
Соперник «Звезды» по следующему раунду Кубка России определится по итогам жеребьевки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования