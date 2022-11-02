«Звезда» обыграла «Родину» в Кубке России

«Звезда» на выезде обыграла «Родину» в матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:4.

Голами в составе петербургской команды отметились Матвей Першин, оформивший дубль, Дмитрий Суконкин и Павел Кудряшов.

За московскую команду забили Игорь Андреев, Альберт Габараев и Астемир Гордюшенко (пенальти).

Соперник «Звезды» по следующему раунду Кубка России определится по итогам жеребьевки.