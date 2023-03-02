Александр Гришин заявил, что ЦСКА ждут тяжелые матчи с «Крыльями Советов»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался о результатах жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По итогам жеребьевки соперником московского клуба на стадии полуфинала стали самарские «Крылья Советов».

«ЦСКА попался неплохой соперник. «Крылья Советов» прошли «Динамо» в двухматчевом противостоянии. Все-таки фаворит в этой паре ЦСКА, потому что у самарцев ушли ключевые игроки, хотя пришел Писарский — неплохой бомбардир, который забивает в каждом матче. Будут тяжелые игры», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

Также он ответил на вопрос, хотелось бы ему увидеть дерби на этой стадии турнира.

«Каждый человек, который увлекается футболом хочет увидеть как можно больше дерби, но для команды, борющейся за Кубок России, играть в таких принципиальных матчах лучше в финале. Надеюсь, в этом году армейцы будут бороться за трофей», — добавил тренер.

В 1/4 финала FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» по сумме двух матчей.