Колосков: «Спартак» — средняя команда. «Зенит» фаворит предстоящего матча в Кубке России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартак» сейчас — это средняя команда с большими турнирными претензиями. В современном футболе главный фактор — это мастерство и уровень подготовки, поэтому если смотреть объективно, то «Зенит» фаворит предстоящего матча», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Игра пройдет 3 апреля в Москве. Начало — в 20.30 мск. Ответная встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Последний матч между командами прошел 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.