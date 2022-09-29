Стрепетов считает, что «Спартак» не должен проводить ротацию состава в матче с «Зенитом»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России, в котором команда Сергея Семака встретится со «Спартаком».

«Назвать матч со «Спартаком» чисто кубковой игрой сложно. Это все же не матч на вылет, а групповой этап, который позволяет провести ротацию игроков, посмотреть их. Плюс — есть право на ошибку. В любом случае это топовый матч, но скорее больше выставочный. Это два ведущих, элитных клуба: «Спартак» и «Зенит». У красно-белых будет стопроцентное желание одержать победу, почувствовать уверенность, а «Зенит» приедет в Москву доказывать свою состоятельность», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Также он предположил, будет ли «Спартак» проводить ротацию состава.

«Я считаю, что «Спартак» должен наигрывать состав, играть в оптимальном сочетании дома. Мы уже знаем оптимальный состав «Зенита» досконально, а у «Спартака» ни о какой ротации не может быть и речи. Петербуржцы могут себе это позволить, у них и скамейка такая приличная», — добавил бывший тренер «Зенита».

Встреча «Зенита» со «Спартаком запланирована на 29 сентября, она начнется в 20:30 по московскому времени.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает 3-е место в своей группе (3 очка). Московский клуб расположился на 1-й позиции (6 очков).