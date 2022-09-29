Педриньо — о покере в матче с «Химками»: «Рад, что вписал страницу в историю «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Педриньо поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Кубка России против «Химок» (5:0), в котором он сделал покер.

«Очень рад тому, что получилось забить и помочь моей команде. Все ребята бились. Благодарю Бога за то, что все получилось. Три игры уже не забивал, начал беспокоиться. Всегда немного нервничаешь, когда не удается забить, но в матче с «Химками» все удалось.

Мой покер — первый в Кубке России за 26 лет? Я очень рад на самом деле, что смог вписать эту страницу в историю клуба. Какой из голов понравился больше всего? Четвертый, пожалуй. Прямо в моем стиле. Получилось обыграть соперника и пробить точно в верхний угол», — приводит пресс-служба железнодорожников слова Педриньо.

«Локомотив» с 5 очками идет на третьем месте в группе A Пути РПЛ Кубка России после 3 туров. Лидером группы является «Краснодар» с 7 очками, «Нижний Новгород» с 5 очками опережает железнодорожников по дополнительным показателям. «Химки» с 1 очком занимают последнюю, четвертую, строчку.