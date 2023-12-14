Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 15:55

Арбитр Карасев заработал более 3 миллионов рублей в первой части сезона-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны доходы российских арбитров в первой части сезона-2023/24.

Как сообщает Metaratings.ru, в исследовании читывались гонорары от работы на матчах РПЛ, выплаты за FONBET Кубок России, Суперкубок-2023, матчи Мелбет-Первой лиги, а также положенные арбитрам оклады.

По данным издания, Сергей Карасев заработал больше всех среди российских арбитров в нынешнем сезоне. С учетом всех турниров его доход составил 3,16 миллиона рублей. Второе место занял Павел Кукуян (2,97 миллиона рублей), третье — Алексей Сухой (2,95 миллиона).

В РПЛ заработок Кукуяна и Карасева оказался одинаковым — 2,155 миллиона.

Топ-10 арбитров по заработку:

1. Сергей Карасев — 3,16 миллиона рублей
2. Павел Кукуян — 2,97 миллиона
3. Алексей Сухой — 2,95 миллиона
4. Рафаэль Шафеев — 2,71 миллиона
5. Евгений Кукуляк — 2,67 миллиона
6. Кирилл Левников — 2,63 миллиона
7. Сергей Иванов — 2,4 миллиона
8. Владимир Москалев — 2,3 миллиона
9. Артем Любимов — 2,28 миллиона
10. Василий Казарцев — 2,18 миллиона.

Источник: Metaratings
Алексей Сухой
Павел Кукуян
Сергей Карасев (судья)
Обсудить
Читайте также
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
«России нужно население в 500 миллионов человек». Шлеменко: демография, Сталин, «Слово пацана», ранения на улице, Tesla
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
«Итоги года с Владимиром Путиным». Видеотрансляция
В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Футболисты ответят на вопросы болельщиков на ФОНБЕТ Матче звезд Кубка России