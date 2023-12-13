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Сегодня, 18:36

Футболисты ответят на вопросы болельщиков на ФОНБЕТ Матче звезд Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Участники FONBET Матча звезд Кубка России ответят на вопросы болельщиков.

Вопросы можно задавать под постом в сообществе «ФОНБЕТ Кубок России» во «ВКонтакте».

На вопросы будут отвечать Сергей Пиняев, Данил Круговой и другие звездные участники мероприятия.

ФОНБЕТ Матч звезд Кубка России состоится 16 декабря на Live Арене в Сколкове. В нем сыграют сборные Пути РПЛ и Пути Регионов турнира.

Тренерами сборной Пути РПЛ станут Андрей Аршавин, Сергей Овчинников и Александр Мостовой. Сборную Пути регионов возглавят Дмитрий Кузнецов, Вадим Евсеев и Андрей Каряка. Судить Матч звезд будет Сергей Карасев.

Футбол
Кубок России
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