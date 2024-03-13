Бизнесмен Садыгов — о победе «Химок» над «Краснодаром»: «Мы готовы навязывать серьезную борьбу таким соперникам»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 1/4 финала FONBET Кубка России Путь регионов против «Краснодара» (2:0).

«У «Краснодара» отличная команда, где собраны хорошие игроки. Мы очень рады, что прошли дальше в Кубке России. Можно ли назвать этот матч проверкой перед выходом в РПЛ? Наверное, да. Но вообще первые шесть команд Первой лиги готовы выходить в РПЛ. Мы готовы навязывать серьезную борьбу таким соперников, как «Краснодар». Тренерский штаб «Химок» работает над этим», — сказал Садыгов «СЭ».

«Химки» вышли во второй этап четвертьфинала Кубка России.