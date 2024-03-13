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13 марта, 16:15

«Родина» — «Урал»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Родина» сыграет с «Уралом» в 1/4 финала Кубка России 13 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрик Бикфалви, игрок ФК «Урал».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Родина» встретится с «Уралом» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России в среду, 13 марта. Матч пройдет на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Родина» — «Урал» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — 17.55 мск. Также матчи FONBET Кубка России транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались один раз в официальном матче. Это было в 2020 году в Кубке ФНЛ, тогда сильнее был екатеринбургский клуб.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
13 мар, 18:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
1:1
Урал

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Родина
ФК Урал
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