Бояринцев: «Абаскалю надо выпустить побольше молодых игроков, они должны сыграть решающую роль в матче с «Акроном»

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев оценил шансы «Спартака» в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона».

«В этом матче может быть два сценария — либо «Спартак» выиграет, забив быстрый гол, либо все будет сложно для красно-белых. Команды Калешина все играющие, любят контролировать мяч. У «Акрона» будет запредельная мотивация. «Спартак» — хороший раздражитель. Думаю, Абаскалю надо выпустить побольше молодых футболистов. Они должны сыграть решающую роль. Скорее всего, в атаке появится Мелешин. На кону трофей. «Акрон» мотивирован, но на фоне этого команда еще показывает качественный футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Матч между командами пройдет 19 апреля на стадионе «Кристалл» в Жигулевске и начнется в 16.30 по московскому времени.