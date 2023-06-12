Бурунов высказался о Суперфинале FONBET Кубка России

Актер театра и кино, а также известный болельщик ЦСКА Сергей Бурунов высказался о Суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.).

«Это был великий день. Очень тревожный. Трудно говорить, тахикардия, извините, перенервничал. Когда Игорь Акинфеев стоял в этих воротах, тогда я был здесь во время матча с Испанией. Сейчас я испытываю приблизительно те же эмоции. ЦСКА всегда будет первым», — приводит слова Бурунова «РБ Спорт».

В 2018 году на домашнем чемпионате мира по футболу сборная России в 1/8 финала обыграла команду Испании (1:1, 4:3 — по пенальти). В воротах национальной команды тогда играл Игорь Акинефеев.