Быстров: «Локомотиву» чего-то не хватает. Может, взаимопонимания между футболистами»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал противостояние «Спартака» и «Локомотива» (5:2 – общий счет) в матчах 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

- Первая игра для «Спартака» с «Локо» слишком уверенная. Рано прекратили играть, дали «Локомотиву» чуть почувствовать. Вторая – видно, что «Спартак» больше хотел как-то, больше атаковал, острее. «Локомотиву» все-таки еще чего-то не хватает, может, взаимопонимания всех футболистов, которые играют. Хотя уже долго в этом составе они играют, – сказал Быстров «СЭ».

39-летний бывший футболист также оценил шансы «Спартака» выйти в финал FONBET Кубка России.

- Там такой формат, можно вылететь и опуститься вниз, по низу там пройти, потом опять наверх подняться. Конечно. Тут у каждого есть шанс, – добавил Быстров.

Оба матча 1/4 финала Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.