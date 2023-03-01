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Сегодня, 13:25

Быстров: «Не можете оценить состояние газона, сидите в офисе, чай пейте. У «Волги» великолепная поляна»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в эфире «СЭ» высказался о состоянии домашнего поля ульяновской «Волги» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (0:3).

«Я был на стадионе. Кайфовая атмосфера. Как на Петровском, когда мячи подавали детьми, пробирались за ворота. Шашлычок жарили прям на стадионе, чаек наливали. Атмосфера бомба. «Зенит» молодцы, что не хлопнули их дома. Поле было в идеальном состоянии. Спасибо тем, кто ухаживал за ним. Те, кто пытался посеять хаос, что поле не готово от РФС, те ребята, которые не разбираются в том, что они делают. Если вы не можете оценить поле за две недели до начала матча, нафига вы вообще ездите. Сидите нафиг в офисе или где там и чай пейте. Без вас там разберутся. И «Зенит» был доволен. Великолепная поляна. Несмотря на холод, все хорошо восприняли атмосферу. «Волга» билась как могла», — сказал Быстров «СЭ».

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:3
Зенит
Владимир Быстров
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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