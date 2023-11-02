Чанов: «Победой над «Оренбургом» ЦСКА хотел закрепить то, что получилось с «Краснодаром»

2 ноября, 23:47
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал победу армейцев над «Оренбургом» (3:1) в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Порадовало, что ЦСКА отнесся серьезно к матчу. Всего две замены по сравнению с прошлым матчем — вышли Матвей Кисляк и Владислав Тороп. Я думаю, что этой игрой тренерский штаб хотел закрепить то, что получалось против «Краснодара», где-то дать больше сыграть связке центральных защитников.
Могу похвалить Торопа. В пропущенном голе его вины не было. Мяч летел низом, мокрое поле, близкое расстояние — потащить было сложно», — приводит Metaratings слова Чанова.
Благодаря победе над «Оренбургом» ЦСКА вышел в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России с первого места в группе A.