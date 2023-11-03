Кубок России: время начала и трансляции жеребьевки 1/4 финала

3 ноября, в пятницу состоится жеребьевка 1/4 финала FONBET Кубка России. По итогам будут определены пары плей-офф пути РПЛ и пути регионов. Начало трансляции — 12.00 по московскому времени. Жеребьевку в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ».

В пути РПЛ в первой корзине окажутся команды, которые заняли первые строчки в своих квартетах в групповом этапе пути РПЛ. Во второй — клубы, расположившиеся на вторых местах. Из этой же корзины выбирается по одному шару, данные команды занимают позицию принимающего клуба в парах. После чего из первой корзины также отбираются по одному шару — клубы поочередно узнают команду-соперницу. Исключение составляют клубы, которые играли между собой матчи в групповом раунде, они не смогут выйти друг против друга.

В пути регионов победители шестого раунда будут находиться в первой корзине. Во второй — клубы, занявшие третьи места по итогам группового этапа пути РПЛ. Пары будут формироваться за счет отбора из каждой корзины поочередно по одному шару.

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