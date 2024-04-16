ЦСКА сыграет с «Балтикой» в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России во вторник, 16 апреля. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Балтика» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно в прямом эфире трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры FONBET Кубка России транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол забил чилийский нападающий Виктор Давила.

Прогноз на матч читайте в нашем материале.

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