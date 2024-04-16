Медведев о матче «Зенит» — «Спартак»: «Будет очень интересная игра»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».

«Победит ли «Зенит»? Я никогда не даю прогнозов. Наша команда готовится. Счет 2:1 не дает решающего преимущества. Будет очень интересная игра при большом скоплении болельщиков. Встряхнет ли увольнение Абаскаля «Спартак»? Это вопросы к ним», — сказал Медведев «СЭ».

Игра между командами состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.

Первая встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Дублем отличился вингер Педро. В составе красно-белых мяч забил Манфред Угальде.