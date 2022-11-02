Махачкалинское «Динамо» по пенальти обыграло «Динамо» из Владивостока

«Динамо» из Махачкалы обыграл «Динамо» из Владивостока в серии послематчевых пенальти — 0:0 (5:3 по пенальти) в матче пятого раунда Пути регионов Кубка России.

Хозяева с начала второго тайма играли вдесятером после удаления Эрбол Атабаев.

Соперник махачкалинцев по шестому раунду Пути регионов Кубка России определится по итогам жеребьевки, которая состоится сегодня, 2 ноября, и начнется в 21.00 по московскому времени.