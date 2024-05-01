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Сегодня, 16:30

«Динамо» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России 1 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Соболев (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России в среду, 1 мая. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Столичное дерби начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 17.00 мск. Также матчи FONBET Кубка России транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Прогноз и ставки на матч читайте в нашем материале.

FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2
01 мая, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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