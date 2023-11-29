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Кубок России

Сегодня, 20:13

«Динамо» в меньшинстве победило «Зенит» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
Хорхе Карраскаль, Вильмар Барриос и Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» дома в меньшинстве обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

На 69-й минуте главный арбитр встречи Павел Кукуян показал полузащитнику бело-голубых Хорхе Карраскалю вторую желтую карточку за подкат против Вильсона Изидора.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Динамо» — «Зенит»: Карраскаль удален ошибочно. Что увидел в его действиях Кукуян?

Через 5 минуты нападающий «Динамо» Федор Смолов открыл счет в матче. Он вышел на поле на 73-й минуте, заменив Константина Тюкавина.

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 18:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Зенит

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
20
220
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