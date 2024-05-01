Ещенко считает, что пока рано говорить о назначении Слишковича главным тренером «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре красно-белых под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

«Нужно следить за результатами и игрой команды. Как будет виден результат, тогда и стоит принимать решение. Пока рано говорить о том, стоит ли оставлять Слишковича как главного тренера. Будет результат, и тогда руководство задумается, что и как», — сказал Ещенко «СЭ».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 42 очками после 26 туров.

(Денис Сафронов)