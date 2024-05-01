Metaratings: Джикия продолжает восстанавливаться от травмы и не сыграет с «Динамо»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пропустит матч против «Динамо» во второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России, сообщает Metaratings.

По информации источника, 30-летний капитан красно-белых продолжает восстанавливаться от повреждения. Ранее он пропустил дерби против ЦСКА (0:0) и «Локомотива» (3:2) в РПЛ.

В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в среду, 1 мая, на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.00 мск.