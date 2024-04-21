ЭСК поддержала решение не назначать пенальти за подкат Джикии в матче «Зенит» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭКС) поддержала решение судьи Алексея Сухого в ответном матче между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Эпизод произошел на 78-й минуте встречи, когда защитник красно-белых Георгий Джикия в штрафной вступил в единоборство с защитником сине-бело-голубых Вячеславом Караваевым.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия игрока обороняющейся команды «Спартак-Москва» №?14 Георгия Джикии в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №?15 Вячеславом Караваевым не являлись очевидно наказуемыми, так как манера вступления в единоборство игрока команды «Спартак-Москва» не была безрассудной, контакт со стороны защитника с ногой атакующего игрока произошел уже после того, как нападающий завершил свое действие, пробив мяч в направлении ворот соперника, а степень его воздействия была минимальной и никак не повлияла на действие атакующего игрока, совершившего этот удар по воротам, — сказано в сообщении на сайте РФС.

В связи с указанными обстоятельствами и по причине того, что мяч после удара покинул пределы поля и не остался в той зоне, в которую двигался игрок атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и назначить удар от ворот в данном пограничном эпизоде.

Также комиссия поддерживает действия ВАР, который в соответствии с протоколом, оценил решение арбитра как неочевидно ошибочное и правильно не вмешался в игровой эпизод по следующим причинам:

— нападающий завершил свое действие (нанес удар по воротам);

— контакт между игроками не является безрассудным поведением;

— игрок не имел возможности контролировать мяч в связи с тем, что мяч покинул пределы поля».