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Кубок России

Сегодня, 00:30

Промес не приедет на Матч звезд Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес не примет участия ни в Матче звезд FONBET Кубка России из-за болезни, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Промес также не примет участия в челенджах. Отмечается, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев примет участие в челенджах.

Сейчас состав сборной Пути РПЛ выглядит так: вратари: Евгений Фролов («Крылья Советов»), Никита Медведев («Ростов»); защитники Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Кирилл Маляров («Балтика»), Данила Хотулев («Оренбург»); полузащитники Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Безруков («Рубин»), Иван Обляков (ЦСКА); нападающие Сергей Пиняев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Максим Максимов («Факел»).

Тренерами сборной Пути РПЛ станут Андрей Аршавин, Сергей Овчинников и Александр Мостовой. Сборную Пути регионов возглавят Дмитрий Кузнецов, Вадим Евсеев и Андрей Каряка. Судить Матч звезд будет Сергей Карасев.

Матч звезд Фонбет Кубка России состоится 16 декабря на Live Арене в Сколкове.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/promes-ne-priedet-na-match-zvezd-kubka-rossii/
Квинси Промес
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