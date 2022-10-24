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Сегодня, 16:44

Гаджиев — об обратной замене Мостового: «Я считаю, что в любом случае тренер прав»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал обратную замену полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в матче 4-го тура группового турнира Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

«Обратная замена — это нормальная рабочая ситуация. Хотя некоторые это воспринимают за какую-то обиду, но я так не считаю. Футболист, который выходит на поле, он должен включаться в процесс сразу. Некоторые обижаются на такие ситуации что ведь это профессиональная работа. Все равно нужно выполнять решения тренера, — цитирует «Спорт День за Днем» Гаджиева. — Кому-то больше дают играть, кому-то меньше — это все особенности профессионального клуба. Футболист должен играть с первой по 90-ю минуту изо всех своих сил. Он неудачно вошел в игру, но если бы счет был больше, может его не поменяли бы. Я считаю, что в любом случае тренер прав. Ничего страшного в обратной замене нет».

Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева, однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой сразу ушел от скамейки в раздевалку.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhiev-mostovomu-nuzhno-izvinitsya-pered-komandoy-i-semakom
Андрей Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Гаджи Гаджиев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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