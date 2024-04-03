Галактионов после вылета «Локомотива» из Кубка России намекнул на возможную отставку

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после вылета из FONBET Кубка России заявил, что обсудит свое будущее с руководством клуба.

3 апреля «Локомотив» на выезде уступил «Уралу» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России и вылетел из турнира.

«Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что-то идет не так. Безусловно, мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это — ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством — как жить дальше», — цитирует Галактионова matchtv.ru.

39-летний специалист возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. В РПЛ железнодорожники набрали 33 очка в 21 матче и занимают пятое место в турнирной таблице.