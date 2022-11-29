Герман «Эль-Классико» не сможет посетить Матч звезд Кубка России

Основатель медийного клуба «Амкала» Герман «Эль-Классико» Попков рассказал, что не посетит Матч звезд Кубка России по футболу.

«Приятно, конечно, что тебя отмечают и зовут на такие мероприятия, как Матч звезд Кубка России. Но, к сожалению, у меня не получится его посетить. Хотел бы, чтобы в Матче звезд были Маврин и Миша Прокопьев. Они очень заслужили, но один в Болгарии, а другой со сломанной ногой», — приводит слова Попкова Metaratings.ru.

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате 5x5 и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.