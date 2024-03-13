Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

13 марта, 22:52

Личка — о поражении от «Зенита»: «Сегодня мы не заслуживаем ничего»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги ответного матча против «Зенита» (0:2) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Не хватило лидеров в пару к Тюкавину? Сегодня не хватило Карраскаля и его футбола, — начал Личка. — Не хватало в середине поля. Я видел, игроки старались, но не успевали. Например, Диего Лаксальт все 90 минут бегает, старается прессинговать, бегать перед штрафной. Это пример футболиста, которого нужно рассматривать. Таких должно быть не двое-трое, а все 10-11 игроков.

Тюкавин мне нужен в штрафной, близко к опасному моменту. Не могу сказать, что Тюкавин сегодня не бегал или не хотел выиграть. Мячи до него доходили редко, но когда доходили, он его не терял, это очень важно. Особенно, когда он находится спиной к воротам.

— То, что произошло сегодня — разовая история для «Динамо» или может стать тенденцией?

— Сразу вам скажу: не хочу, чтобы это было тенденцией. Достаточно жестко скажу на тренировке, что хочу и как будем работать. То, что команда может слабо сыграть футбол — это футбол. Ни одна команда не проведет все матчи сезона на высоком уровне. Хорошо, что это Кубок. С «Ахматом» мы играли, победили 2:0, но провели матч не так хорошо. Но футбольный бог оставил нам ту победу. Но как ты можешь победить, когда не бьешься на поле, как надо? Поэтому сегодня не заслуживаем ничего, нужно быстро переключиться в голове. Игроки сейчас уезжают в сборные, у нас будут выходные, а с понедельника начнут работать те, кто остались в расположении и сегодня не очень хорошо сыграли, — сказал Личка.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
2
Обсудить
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Гаджиев: «Спартак» — действительно непредсказуемая команда»
Бистрович признался, что для «Балтики» РПЛ важнее Кубка России
Капитан «Ростова» Глебов: «Было бы лучше провести матч Кубка России с «Уралом» у нас»
Педро: «Не чувствую себя звездой. Мне нужно сохранять голову холодной, ведь я еще молод»
Сенников — про объявления судьями решений в матчах РПЛ и Кубка: «Это никому ненужная информация»
ЭСК поддержала решение Карасева засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Динамо»: видео голов матча

Семак — о матче с «Динамо»: «Мы играли лучше и заслужили победу»