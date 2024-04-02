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Кубок России

2 апреля, 22:31

Вратарь «Ростова» Медведев — о серии пенальти: «Были подсказки на бутылке, но я ими не воспользовался»

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев рассказал о подготовке к серии пенальти в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Химок».

Основное время игры завершилось вничью 0:0. В серии пенальти ростовчане обыграли своего соперника со счетом 7:6.

«Готовился ли к серии? Были подсказки на бутылке, но я ими не воспользовался. Могу ли показать ту самую бутылку? Нет», — сказал Медведев.

«Ростов» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. «Химки» покинули турнир.

Никита Медведев
Кубок России
ФК Ростов
ФК Химки
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