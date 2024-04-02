В «Ростове» прокомментировали удаление Карпина и Онопко в матче с «Химками»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин не ответил, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС на тему удалений главного тренера команды Валерия Карпина и члена тренерского штаба Виктора Онопко перед серией пенальти в матче с «Химками» (0:0, пенальти 7:6) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Будем ли обращаться в ЭСК? Давайте мы пересмотрим и примем решение на холодную голову», — сказал Рыскин.

Арбитр матча Алексей Сухой удалил Карпина и Онопко после завершения основного времени встречи.