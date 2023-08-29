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Кубок России

Сегодня, 17:58

Гончаренко заявил, что «Урал» заслуживал вничью с «Рубином»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал матч FONBET Кубка России с «Рубином» (1:2).

«По тем моментам, которые мы создали мы заслужили по крайней мере сыграть вничью и попробовать свои силы в серии пенальти. Но тем не менее это кубковый матч, сейчас нам нужно зализать раны и готовиться к следующему матчу чемпионата», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

«Рубин» одержал первую победу в этом розыгрыше Кубка страны и набрал 3 очка в группе B. «Урал» также имеет на счету 3 очка.

В следующем кубковом матче «Рубин» примет «Ростов» 20 сентября, «Урал» дома сыграет с «Локомотивом» тоже 20 сентября.

Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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