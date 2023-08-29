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Сегодня, 18:30

«Спартак» — «Динамо»: прямая трансляция матча Кубка России

Матч FONBET Кубка России 29 августа «Спартак» — «Динамо» начнется в 19:30 мск
Футболист Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» и «Динамо» сыграют в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арене» во вторник, 29 августа. Начало — в 19.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за матчем «Спартак» — «Динамо» в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ». Начало видеотрансляции — в 19.15.

«Спартак» Гильермо Абаскаля после двух туров группы D FONBET Кубка России занимает первое место в своем квартете с 6 очками. «Динамо» под руководством Марцела Лички располагается на втором месте с 4 баллами.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Динамо».

«Спартак» располагается на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Абаскаля набрала 10 очков. «Динамо» с 11 баллами занимает пятое место в чемпионате России по футболу.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Марцел Личка. «Спартак» — «Динамо» и «Краснодар» в Нижнем: онлайн-трансляция матчей Кубка
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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