Гришин — о пенальти в ворота ЦСКА: «Я бы это назвал телевизионным пенальти»

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал пенальти в матче Пути РПЛ Кубка России с «Уралом».

«Пенальти я не увидел. Но когда посмотрел ВАР, оказалось, что контакт Игоря Дивеева и Рая Влута все-таки был. Я бы это назвал телевизионным пенальти, потому что в динамике игры этого не заметно. А с помощью системы видеоповтора это сделать проще простого. Сейчас такие дают, что тут поделать», — приводит RT слова Гришина.

Первая встреча ЦСКА и «Урала» завершилась со счетом 1:1. Армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

«Урал» сыграет с «Краснодаром» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.