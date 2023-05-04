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Кубок России

Сегодня, 01:36

Гришин — о пенальти в ворота ЦСКА: «Я бы это назвал телевизионным пенальти»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал пенальти в матче Пути РПЛ Кубка России с «Уралом».

«Пенальти я не увидел. Но когда посмотрел ВАР, оказалось, что контакт Игоря Дивеева и Рая Влута все-таки был. Я бы это назвал телевизионным пенальти, потому что в динамике игры этого не заметно. А с помощью системы видеоповтора это сделать проще простого. Сейчас такие дают, что тут поделать», — приводит RT слова Гришина.

Первая встреча ЦСКА и «Урала» завершилась со счетом 1:1. Армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

«Урал» сыграет с «Краснодаром» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1144168-grishin-penalti-cska-ural
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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