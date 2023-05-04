Мостовой: «Урал», который должен был вылететь, может опять в финале сыграть — ужас»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал итог матча первого раунда финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Акроном» (0:0, 4:2 по пенальти).

«У нас решили пойти против правил и изменить формат Кубка России. Бедные ребята из «Акрона», которые пойдут сегодня в автобус и будут плакать, потому что это был их единственный шанс в жизни оказаться «Лужниках». «Урал», который должен был вылететь, может опять в финале сыграть — ужас.

Я уже говорил, шутя: «Давайте дадим «Акрону» еще сыграть в этом розыгрыше Кубка России — дополнительный матч, почему бы и нет?» Горе от ума придумали, теперь развлекаемся. Еще говорят, что благодаря этому новому формату, стало зрелищно, но вспомните финал «Спартак» — «Динамо» — играли, как и вся Европа, по единой системе кубка и было лучше!» - цитирует «РБ Спорт» Мостового.

«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Акрон» в матче первого раунда финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0, пенальти — 4:2.

«Краснодар» сыграет с «Уралом» за место в суперфинале Кубка России.