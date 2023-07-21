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Кубок России

Сегодня, 11:39

Хавбек «Краснодара» Ахметов рассказал о мотивации перед финалом FONBET Кубка России с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о мотивации перед финалом FONBET Кубка России с ЦСКА.

«Перед выходом на поле нам в раздевалке включили видео с нашими родными и близкими. Они передавали нам приветы и желали удачи. Было очень неожиданно и трогательно. Каждый игрок увидел свою семью. Все прониклись, некоторые даже пустили слезу. Было желание победить не только для себя, но и для своей семьи. Поражение от ЦСКА в финале Кубка — самое обидное в карьере. Мой первый финал — и такой результат», — цитирует Ахметова Sport24.

Обладателем Кубка России сезона-2022/23 стал ЦСКА, обыгравший в финале «Краснодар» (1:1, пен — 6:5).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-21-akhmetov-o-finale-kubka-rossii-pered-matchem-nam-vklyuchili-video-s-nashimi-rodnymi-nekotoryye-rebyata-pustili-slezu
Ильзат Ахметов
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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