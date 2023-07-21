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Кубок России

Сегодня, 10:11

Полузащитник «Краснодара» Ахметов назвал причины поражения в финале Кубка России

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, почему команде не удалось выиграть FONBET Кубок России.

«Видимо, делали что-то не так. На все воля Всевышнего. Значит, он уготовил для нас что-то большее. Возможно, нам не хватило опыта, который есть у ЦСКА. Плюс у них в воротах Игорь [Акинфеев], что в серии пенальти уже само по себе преимущество. Хотя и наши вратари очень сильны — и Сафонов, и Агкацев», — цитирует Ахметова Sport24.

Обладателем Кубка России сезона-2022/23 стал ЦСКА, обыгравший в финале «Краснодар» (1:1, пен — 6:5).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-21-akhmetov-o-porazhenii-v-finale-kubka-rossii-u-tsska-v-vorotakh-akinfeyev-chto-uzhe-samo-po-sebe-preimushchestvo
Ильзат Ахметов
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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