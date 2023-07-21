Полузащитник «Краснодара» Ахметов назвал причины поражения в финале Кубка России

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, почему команде не удалось выиграть FONBET Кубок России.

«Видимо, делали что-то не так. На все воля Всевышнего. Значит, он уготовил для нас что-то большее. Возможно, нам не хватило опыта, который есть у ЦСКА. Плюс у них в воротах Игорь [Акинфеев], что в серии пенальти уже само по себе преимущество. Хотя и наши вратари очень сильны — и Сафонов, и Агкацев», — цитирует Ахметова Sport24.

Обладателем Кубка России сезона-2022/23 стал ЦСКА, обыгравший в финале «Краснодар» (1:1, пен — 6:5).