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2 апреля, 18:45

«Химки» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча Кубка России

Матч 1/4 финала Кубка России пути регионов «Химки» — «Ростов» пройдет 2 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
&amp;quot;Химки&amp;quot; - &amp;quot;Ростов&amp;quot;.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Химки» на своем поле примут «Ростов» в 1/4 финала FONBET Кубка России пути регионов во вторник, 2 апреля. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Химки» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире видеотрансляцию игры бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира в 19.45 мск. Также встречи Кубка страны в сезоне 2023 / 2024 транслируются в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

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