Хлестов — о матче «Спартак» — «Акрон»: «1:0 в пользу красно-белых будет достаточно. Не надо забивать 10-15 голов»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов не исключает, что «Акрон» может выбить московскую команду из FONBET Кубка России.

«По нынешнему состоянию «Спартака» есть такие опасения. Очень тяжело приезжать к таким командам. Я сейчас говорю даже по 90-м годам. Когда играешь против команд из низших лиг, всегда очень тяжело настраиваться и собраться. Еще и на выезде — очень тяжело будет. Суперских игроков, которые смогут разыграть эпизод, у красно-белых нет. Нет таких бразильцев, как в «Зените». Но профессиональные качества у спартаковцев выше. Должны дожать. Не любитель прогнозов, но 1:0 в пользу «Спартака» — будет достаточно. Не надо забивать 10-15 голов», — приводит «КП Спорт» слова Хлестова.

Полуфинальный матч Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» — «Акрон» пройдет 19 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.