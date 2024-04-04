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4 апреля, 22:40

Источник: «Ахмат» принял отставку Ромащенко

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирослав Ромащенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко подал в отставку с поста главного тренера команды, сообщает журналист Иван Карпов.

Грозненский клуб принял отставку 50-летнего специалиста.

4 апреля «Ахмат» уступил «Оренбургу» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России и вылетел из турнира.

Ромащенко возглавляет команду с августа прошлого года. Под его руководством «Ахмат» провел 23 матча, одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и уступил в 11 играх.

Ранее «СЭ» сообщал, что новым главным тренером «Ахмата» может стать Магомед Адиев, который сейчас возглавляет сборную Казахстана.

Источник: https://t.me/karpinside/30950
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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