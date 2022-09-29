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Кубок России

29 сентября, 11:55

Иван Игнатьев признался, что хочет в «Локомотиве» быть лучше, чем был в «Краснодаре»

Алина Савинова

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев назвал причины победы над «Химками» (5:0) в 3-м туре Кубка России.

«Нам удалось реализовать большое количество моментов. Это во-первых. Во-вторых, «Химки» играют в открытый футбол: пытаются атаковать и контролировать мяч. У них появляются зоны, чем мы умеем пользоваться. Группа игроков атаки у нас мобильная и быстрая. В таких играх получается показывать свои хорошие качества», — приводит Sport24 слова 23-летнего футболиста.

Также он рассказал о том, как проходит его адаптация в «Локомотиве».

«В плане адаптации нет никаких проблем. Многих ребят знал еще до прихода в «Локомотив». Они помогают мне адаптироваться. Но сам я собой недоволен. Хочу большего. Всегда так было, и всегда так будет. Я хочу быть лучше, чем был в «Краснодаре», — добавил Игнатьев.

Летом 2022 года нападающий подписал контракт с красно-зелеными по схеме «1+2». Ранее он выступал за казанский «Рубин».

После 3 матчей в рамках турнира Кубка России «Локомотив» занимает 3-е место в группе А (5 очков). «Химки» расположились на последней, 4-й, позиции (1 очко).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-29-ignatyev-ya-khochu-byt-luchshe-chem-byl-v-krasnodare
Иван Игнатьев
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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