Иван Игнатьев признался, что хочет в «Локомотиве» быть лучше, чем был в «Краснодаре»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев назвал причины победы над «Химками» (5:0) в 3-м туре Кубка России.

«Нам удалось реализовать большое количество моментов. Это во-первых. Во-вторых, «Химки» играют в открытый футбол: пытаются атаковать и контролировать мяч. У них появляются зоны, чем мы умеем пользоваться. Группа игроков атаки у нас мобильная и быстрая. В таких играх получается показывать свои хорошие качества», — приводит Sport24 слова 23-летнего футболиста.

Также он рассказал о том, как проходит его адаптация в «Локомотиве».

«В плане адаптации нет никаких проблем. Многих ребят знал еще до прихода в «Локомотив». Они помогают мне адаптироваться. Но сам я собой недоволен. Хочу большего. Всегда так было, и всегда так будет. Я хочу быть лучше, чем был в «Краснодаре», — добавил Игнатьев.

Летом 2022 года нападающий подписал контракт с красно-зелеными по схеме «1+2». Ранее он выступал за казанский «Рубин».

После 3 матчей в рамках турнира Кубка России «Локомотив» занимает 3-е место в группе А (5 очков). «Химки» расположились на последней, 4-й, позиции (1 очко).