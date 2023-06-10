Камоцци заявил, что у «Краснодара» хорошие шансы на победу в суперфинале FONBET Кубка России

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о шансах команд в суперфинале FONBET Кубка России.

«Я думаю, что в завтрашнем матче у «Краснодара» отличные шансы на победу. Буду поддерживать эту команду», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В последний раз ЦСКА завоевывал Кубок России в сезоне-2012/13. «Краснодар» последний раз играл в финале турнира в сезоне-2013/14.