Карпин получил дисквалификацию на один матч Кубка России, Онопко отстранен на две игры

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на один матч FONBET Кубка России.

В игре второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Химок» (0:0, по пен. — 7:6) тренера ростовчан удалили в компенсированное время за выход на поле для конфронтации с официальными лицами.

«В протоколе была запись в отношении Карпина — выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча. Карпин принял участие в заседании. Не было оскорбительных слов и выражений. Поэтому КДК РФС не принял дополнительной дисквалификации. Тренер пропустит один матч Кубка России», — приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.

При этом тренер «Ростова» Виктор Онопко получил дисквалификацию на два матча по итогам игры с «Химками». По словам Григорьянца, такое решение было принято в связи с тем, что специалист использовал ненормативную лексику в адрес судьи. Также КДК РФС оштрафовал Онопко на 200 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча.

Ростовчане вышли в полуфинал Пути регионов Кубка России и сыграют против «Урала». «Химки» вылетели из турнира.