1 мая в Москве «Динамо» на своем поле примет «Спартак» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве начнется в 18.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию встречи «Динамо» — «Спартак» покажут на телеканале «Матч ТВ» бесплатно. Игру также можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало — в 17.00 мск.

На канале «Матч Премьер» пройдет видеотрансляция московского дерби в Кубке для всех зрителей с подпиской на сервис. Она начнется в 17.55 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Спартак». В матч-центре будут доступны ключевые события игры полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Ранее, 17 апреля, «Динамо» обыграло «Оренбург» (4:2) в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России, а «Спартак» уступил «Зениту» (1:2) в 1/2 финала Пути РПЛ.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».