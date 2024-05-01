«Динамо» и «Спартак» встретятся в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России 1 мая. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 18.00 по московскому времени.

В 17.00 мск на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru начнется видеотрансляция встречи «Динамо» — «Спартак». Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер». Трансляция там начнется в 17.55 мск.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Кубка России. На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов московского дерби.

В последний раз команды встречались 7 апреля. Тогда в матче 23-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле потерпело поражение от «Спартака» со счетом 1:2.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».