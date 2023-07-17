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Кубок России

Сегодня, 16:02

Каряка назвал задачи «Родины Медиа» в FONBET Кубке России

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Главный тренер «Родины Медиа» Андрей Каряка в комментарии «СЭ» поделился мнением о сопернике на первой стадии Кубка России. «Родина Медиа» сыграет с «Динамо» Вологда.

«Мне мало что известно о сопернике. Сейчас как раз смотрел жеребьевку. Будем собирать информацию. Какие задачи в Кубке России у «Родины Медиа»? Первая задача — удачно сыграть в первой игре, а там посмотрим», — сказал Каряка корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Каряка рассказал о возможных трансферах перед Кубком России.

«Сейчас находимся в процессе. Хотелось бы под кубок укомплектоваться. Есть ряд нюансов. Легионеры не могут играть на первых стадиях играть не могут. Еще время есть. Пока ищем усиления», — добавил Каряка.

Ранее «Родина Медиа» выиграла медиалигу, обыграв в финале 2DROTS (3:1).

Андрей Каряка
Кубок России
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