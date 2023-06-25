Кобелев выступил против сохранения формата Кубка России на сезон-2023/24

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался против сохранения формата Кубка России на сезон-2023/24.

«Формат Кубка России на следующий сезон сохранили? Спортивный принцип и так проигрывал в прошлом розыгрыше Кубка. Но спортивный принцип главный и он должен сохраняться. Кубок не должен разделять команды на лиги. Спортивный принцип должен быть для всех одинаковым. Команда РПЛ может выиграть Кубок, потерпев несколько поражений. Спортивный принцип нарушен. Я против этого. А все остальное, что там происходит, уже никому не интересно», — сказал Кобелев Legalbet.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что в сезоне-2023/24 розыгрыш турнира пройдет по схеме с двойным выбыванием (double elimination), которая впервые использовалась в Кубке России-2022/23. В регламенте появилось только одно изменение.

Теперь финал Пути регионов будет состоять из одного матча. Команда, проигравшая в финале Пути РПЛ покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов, как это было в предыдущем сезоне.