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Сегодня, 20:55

Колыванов заявил, что «Динамо» вряд ли проиграет «Акрону»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала FONBET Кубка России.

«Верю ли, что «Акрон» выйдет в финал? Шансы есть всегда. «Динамо» после победы над «Зенитом» испытывает эмоциональный подъем. У бело-синих есть еще время более серьезно подготовиться к кубковому поединку. Думаю, что «Динамо» вряд ли уступит «Акрону». По уровню и потенциалу игроков команды не сопоставимы. «Динамо» может проиграть, если произойдет что-то невероятное. В прошлом сезоне «Динамо» дошли до финала Кубка и уступили «Спартаку». Конечно, они жаждут взять реванш. Кто фаворит после вылета «Зенита»? Сложно сказать. «Ростов» идет на третьем месте в РПЛ. «Краснодар» отстает от него на девять очков и занимает седьмую строчку. У команды хороший подбор футболистов, они стараются играть в комбинационный атакующий футбол так же, как и «Ростов». Эти команды похожи друг на друга. «Спартак» в этом сезоне играет очень здорово, показывает красивый футбол и много забивает. Осечка произошла с «Уралом», но там роль сыграли судейские ошибки», — приводит слова Колыванова «Спорт День за Днем».

В первом этапе полуфинала турнира «Динамо» сыграет с «Акроном» в Москве. Встречи 1/2 финала пройдут 4-6 апреля. Победители пар пройдут во второй этап полуфинала, где сыграют с проигравшими в 1/2 финала Пути РПЛ. Проигравшие на этом этапе выбывают из Кубка России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kolyvanov-dinamo-mozhet-proigrat-akronu-esli-proizoydet-chto-to-neveroyatnoe
Игорь Колыванов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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