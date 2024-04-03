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Сегодня, 00:20

Комличенко о судействе в игре с «Химками»: «Были какие-то помарки, не более»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал победу команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России против «Химок» (0:0, по пенальти 7:6).

— Не получилось реализовать свои моменты в основное время, — начал Комличенко. — Было несколько хороших моментов, парочка точно.

— Согласны с судейством?

— Вроде грубых ошибок не было, были какие-то помарки, не более.

— Как он общался перед серией пенальти?

— Все было спокойно, без всяких нервов. Настраивал подойти и пробить уверенно. Ребята с этим справились.

«Ростов» вышел в первый этап полуфинала Пути регионов Кубка России. Соперник команды Валерия Карпина определится позднее.

Николай Комличенко
Футбол
ФК Ростов
ФК Химки
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