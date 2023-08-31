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Сегодня, 16:55

Круговой объяснил поражение «Зенита» от «Балтики» в FONBET Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался после поражения от калининградской «Балтики» (0:1) в матче третьего тура группы С Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Недостаточно голевых моментов. Подходы были, а завершающих ударов не было. Наверное, потому что в штрафной мало народа было. До 75-й минуты в одного нападающего играли. Два матча за четыре дня? Я не устал. Я рад. Хотя к концу матча уже начали задние сводить. Но хорошо, что играю. Буду продолжать. Я уже сыграл и центрального защитника, и левого, и правого. Хорошо новые позиции изучать», — приводит слова Кругового Sport24.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице группы С FONBET Кубка России, набрав 9 очков. «Зенит» с 6 очками расположился на 2-й строчке.

Источник: https://sport24.ru/football/news-573604-krugovoy-obyasnil-porazheniye-zenita-ot-baltiki-v-kubke-rossii
Данил Круговой
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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