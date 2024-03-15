Кубок России: трансляция жеребьевки 1/2 финала пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала пути регионов

15 марта, в пятницу, пройдет жеребьевка полуфинала Пути РПЛ и второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Она пройдет в прямом эфире на «Матч ТВ».

Бесплатная видеотрансляция в телеэфире и на сайте matchtv.ru начнется в 13.00 по московскому времени. В жеребьевке примут участие экс-футболисты Игорь Семшов, Владимир Маминов и Федор Кудряшов.

В жеребьевке верхней сетки участвуют четыре клуба: ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Балтика».

В жеребьевке второго этапа 1/4 финала нижней сетки примут участие восемь клубов. Четыре шара с названиями команд-победителей первого этапа поместят в первую корзину. Это «Химки», «Ахмат», «Урал» и «СКА-Хабаровск». Во второй корзине окажутся команды, которые проиграли в четвертьфинале пути РПЛ. Это «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Оренбург».

Матчи второго раунда 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут 2-4 апреля.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки Кубка страны.